Spadła tuż przy plaży. Tego widoku się nie spodziewali

– Jest zbyt wcześnie, aby wyciągać wnioski, ale na pewno nie jest to ATACMS – twierdzi cytowany przez ukraińską agencję Unian analityk wojskowy Oleksandr Kovalenko. Zwraca uwagę, że znaleziony przy Sewastopolu wrak rakiety, to pocisk wyglądający jak ten, który jest używany w systemie przeciwlotniczym Tor-M2.

– Wykorzystywanie systemu przeciwlotniczego Tor-M2 do przechwytywania rakiety balistycznej jest jednak nieuzasadnione i bezcelowe – dodaje Kovalenko. Ekspert wyjaśnia, że jeśli pocisk wystrzelony z Tor-M2 nie przechwyci zadanego obiektu, uruchomi system samozniszczenia.

Kompleks Tor-M2 to broń, której historia sięga lat 80. ubiegłego wieku. Wtedy też w ZSRR rozpoczęto prace nad stworzeniem następcy systemu 9K33 Osa. Pierwsza generacja systemu Tor powstała z myślą o zwalczaniu celów powietrznych (bezzałogowców, pocisków kierowanych, rakiet manewrujących, samolotów, śmigłowców i broń precyzyjną) poruszających się na małych i średnich odległościach . Z tego też względu Kovalenko uznaje, że użycie Tor-M2 do zestrzelenia ATACMS jest nieuzasadnione. Amerykańskie pociski osiągają bowiem kilkunastokilometrowy pułap.

Jak wyjaśnia portal Army-Technology, zestaw Tor-M2 jest zbudowany z dwóch modułów 9M334 – każdy z nich zawiera cztery pociski ziemia-powietrze 9M331 w czterech osobnych kontenerach. Pojedynczy pocisk 9M331 to konstrukcja o wadze ok. 170 kg i długości sięgającej niespełna 3 m, średnicy ok. 25 cm i rozpiętości skrzydeł ponad 0,6 m. Na masę samej głowicy bojowej przypada z kolei 15 kg.