JAS‑39 Gripen dla Ukrainy. Wysłanie maszyn "byłoby dość szybkim procesem"

W rozmowie z Defense News Mikael Franzén, dyrektor ds. marketingu w firmie Saab zaznaczył: "oczekujemy, że gdyby taka decyzja została zatwierdzona przez szwedzki rząd, wysłanie samolotu na Ukrainę byłoby dość szybkim procesem. Obecnie zmierzamy we właściwym kierunku". Dodał też: "ze Szwecji i spoza Szwecji nadal napływają duże naciski, abyśmy wysłali Gripeny na Ukrainę i jesteśmy gotowi je zapewnić, jeśli rząd podejmie decyzję w tej sprawie".

Serwis przypomina, że już jesienią 2023 r. ukraińscy piloci przeszli szkolenia zapoznawcze na myśliwcach JAS 39 Gripen w Szwecji. Jussi Halmetoji, były pilot myśliwców Gripen i doradcy ds. operacji lotniczych Saaba, przekazał natomiast Defense News, że nauka latania to jedno, a nauka obsługi systemów bojowych to drugie. Jego zdaniem szkolenie na tego typu maszynach z technik stosowanych w ograniczonym zestawie misji zajmuje średnio od 4 do 6 miesięcy.

JAS 39 Gripen - maszyna, która może pomóc Ukrainie

JAS 39 Gripen to maszyny, które mają opinię jednych z najlepszych w swojej kategorii. Są myśliwcami wielozadaniowymi, za których produkcję odpowiadają koncerny Saab i BAE Systems. Prace nad maszynami ruszyły na przełomie lat 70. i 80. XX wieku, a JAS 39 Gripen po raz pierwszy wzbił się w powietrze w 1988 r. Jest to samolot o długości ok. 14 m, który może latać z prędkością sięgającą nawet 2 Ma, czyli ok. 2130 km/h. Podstawowe uzbrojenie Gripenów stanowi działo Mauser BK-27 kal. 27 mm. Dodatkowo myśliwiec może przenosić takie pociski jak np.: AIM-9 Sidewinder, IRIS-T 4, AIM-120 AMRAAM, MICA czy AGM-65 Maverick, czy bomby Mark 82.

Myśliwce JAS 39 Gripen byłyby istotnym dodatkiem do floty maszyn obsługiwanych przez Ukraińców. Mają bowiem istotne i cenne z punktu widzenia Kijowa cechy. Maszyny mogą startować z doraźne wyznaczonych pasów startowych np. z 800-metrowego, prostego odcinka drogi. Dodatkowo ich obsługa nie jest skomplikowana, a jak zaznaczał już Łukasz Michalik, dziennikarz WP Tech, "w zależności od charakteru misji, przywracanie zdolności bojowych (uzupełnienie amunicji, paliwa, diagnostyka, przeprowadzenie niezbędnych przeglądów) trwa zaledwie 10-20 minut". Co więcej, szacunki wskazują, że godzina lotu JAS 39 Gripen kosztuje ok. 40 proc. mniej niż godzina lotu F-16.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski