UFO nad Japonią? Władze: "To nie jest nasze" [Wideo]

Po tym czasie podobny do balonu obiekt dryfował nad Oceanem Spokojnym. I chociaż najprostszym wyjaśnieniem zdaje się, że był to właśnie balon meteorologiczny, to rzecznik prasowy biura Japońskiej Agencji Meteorologicznej w Sendai powiedział dosłownie: "to nie jest nasze". Również rząd zaprzeczył, by miał coś wspólnego z tym obiektem.