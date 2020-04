US Navy odtajnia nagrania UFO i potwierdza ich autentyczność

Niezidentyfikowane pojazdy o dużej prędkości

Na nagraniach widać tajemnicze, pozbawione skrzydeł pojazdy, które poruszają się z hipersoniczną prędkością. Według klasyfikacji NASA jest to prędkość od 6150 do 12 300 km/h. Pojazdy zarejestrowane na filmach nie posiadają widocznych środków napędowych.

Grupa zajmująca się badaniem UFO "To the Stars Academy of Arts and Science" opublikowała nagrania w 2017 i 2018 roku. Wówczas media informowały, że nagrania zostały odtajnione. Jednak we wrześniu 2019 roku Joseph Gradisher, rzecznik zastępcy szefa operacji morskich w Information Warfare, powiedział, że nagrania nie zostały zatwierdzone i przekazane do oficjalnej publikacji.