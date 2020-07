Mapa koronawirusa pokazuje kolejne rekordowe liczby. WHO: dziennie umiera 5 tys. osób

W sobotę 4 lipca WHO poinformowało, że nastąpił najwyższy od początku epidemii wzrost liczby zakażeń koronawirusem - 212 326 nowych przypadków. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w USA, Brazylii i Indiach.

Światowa Organizacja Zdrowia jest zaniepokojona, ponieważ na świecie dziennie umiera na COVID-19 ok. 5 tys. osób, a dotychczas podjęte działania nie przybliżyły ich do rozwiązania problemu pandemii.

Koronawirus w Polsce

Mimo że premier kilka dni temu zapewniał, że "koronawirus jest w odwrocie", to liczby pokazują, że sytuacja wciąż jest niebezpieczna. Dlatego zalecamy, by stosować się do wszystkich zaleceń dotyczących zachowania w trakcie epidemii i dla bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich: