Warto również wspomnieć, że rozwiązania typu FVP (ang. first person view) dzięki specjalnym goglom pozwalają pilotowi drona widzieć obraz w czasie rzeczywistym tak, jakby znajdował się na jego pokładzie. To z kolei umożliwia precyzyjne sterowanie urządzeniem i przeprowadzanie celnych ataków. Dzięki kamerze wiadomo też, że urządzenie dotarło do wyznaczonego celu. Po bezpośrednim uderzeniu drony kamikadze ulegają jednak zniszczeniu, dlatego zazwyczaj towarzyszą im drony obserwacyjne, dzięki którym można ocenić skutki ataku .

Drony kamikadze Shrike FPV są jednym z najnowszych dodatków do ukraińskiej armii dronów. Jest to rozwiązanie opracowane i produkowane przez ukraiński start-up zajmujący się technologiami obronnymi na potrzeby Sił Obronnych. Ich dokładna specyfikacja nie jest znana. Można jednak przypuszczać, że będą przenosiły ładunki wybuchowe o masie od kilku do nawet kilkudziesięciu kilogramów, a ich zasięg wyniesie co najmniej kilkanaście kilometrów. Jak już bowiem informowaliśmy, projekt "Armia Dronów" odpowiada na potrzeby zgłaszane przez walczących. Informują oni o aktualnym zapotrzebowaniu na sprzęt i przekazują uwagi odnośnie tego, co najlepiej sprawdza się na linii frontu.