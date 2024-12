"Twarde nie" dla Ukrainy. Mocarstwo pozostaje nieugięte

"Tak więc twarde nie pozostaje. Kanclerz uważa, że jest to zbyt niebezpieczne. Scholz jest zdania, że gdyby Ukraina wystrzeliła niemieckiego Taurusa daleko w głąb Rosji, wojna mogłaby się rozszerzyć" – napisano na łamach niemieckiego dziennika.

Pociski Taurus cechują się długością 5 m i wagą ok.1400 kg, z czego ok. 500 kg przypada na głowicę MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, Highly Sophisticated and Target Optimised). Zapewnia ona dużą siłą rażenia, a jednocześnie cechuje się ciekawą konstrukcją i niespotykanymi w konkurencyjnych rozwiązaniach możliwościami. Może być zdetonowana nie tylko jak klasyczny pocisk odłamkowo-burzący, ale też działać jak "niszczyciel bunkrów", gdy jest detonowana z opóźnieniem , po przebiciu się przez określoną przez użytkownika liczbę przeszkód.

Bardzo istotne cechy tych niemieckich pocisków to również technologia stealth, a także zasięg ok. 500 km. Właśnie możliwość uderzania w cele oddalone o kilkaset km jest przez niemieckie władze często przedawniana jako argument na "nie" w kontekście transferu tej broni do Ukrainy.