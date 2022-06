Rosjanie twierdzą, że przejęli czołg. Chodzi o T-72 z Polski

Przypomnijmy. W kwietniu pojawiła się informacja , że do Ukrainy trafiło 200 polskich T-72M1 i T-72M1R. Niedługo potem w sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające te pojazdy na froncie. Wyjaśniamy, jakie są możliwości tych maszyn.

T-72M1 to czołgi produkcji radzieckiej, które znajdowały się do niedawna na wyposażeniu Wojska Polskiego. Na przełomie 2019 i 2020 r. nasze państwo dokonało modernizacji tych pojazdów. T-72M1 jest czołgiem podstawowym II generacji, a jego polska modernizacja to T-72M1R.