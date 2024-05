Trzy razy szybciej i cztery razy taniej niż Zachód. Rosyjska produkcja amunicji przyspiesza

Wskazują na to Ukraińcy, którzy zauważają, że na każdy wystrzelony przez nich pocisk Rosja może odpowiedzieć nawet pięcioma własnymi. Prowadzi to do dysproporcji w walce artylerii, ogranicza możliwości Ukraińskich żołnierzy, a zarazem zmusza ich do bardzo oszczędnego korzystania z dostępnej amunicji.