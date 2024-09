Straszyli tą rakietą Europę. Teraz mają z nią problemy

Rakieta o międzykontynentalnym zasięgu RS-28 "Szatan" to broń, którą jeszcze w ostatnim czasie straszył sam przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Wiaczesław Wołodin, który zaznaczał, że pocisk "potrzebuje 3 minut i 20 sekund", aby dotrzeć do francuskiego Strasburga . Odpowiedź rosyjskiego polityka była pokłosiem dyskusji zachodnich sojuszników na temat udzielenia Ukraińcom zgody na prowadzenie ostrzałów bronią dalekiego zasięgu w głąb Federacji Rosyjskiej .

Mająca być "straszakiem" rakieta okazuje się jednak problematyczna – kolejny raz bowiem jej wystrzelenie zakończyło się fiaskiem. Pierwszą jej awarię – jak podaje Defense Romania – odnotowano w lutym 2023 r. Teraz natomiast na poligonie Plesieck (w obwodzie archangielskim) doszło do kolejnego incydentu z udziałem "Szatana" . Jak czytamy, rakieta miała eksplodować bezpośrednio w silosie, powodując tym samym zniszczenia całego poligonu.

RS-28 "Szatan", której próbny start zakończył się niepowodzeniem, jest trójstopniową rakietą na paliwo ciekłe o długości 35,3 m i masie 208 t. Może ona przenosić od 10 ciężkich do 15 lżejszych głowic jądrowych na dystans 18 tys. km. Rakieta osiąga prędkość 25 tys. km/h, co oznacza, że w sekundę może pokonać aż 7 km. Po wystrzeleniu jest w stanie utrzymywać się w powietrzu przez kilka godzin oraz wykonywać manewry, co znacząco komplikuje jej przechwycenie przez systemy obrony antyrakietowej.