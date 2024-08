Rosja atakuje własny kraj. Tracą na tym wór pieniędzy

Trwający od kilku dni szturm Ukraińców na obwód kurski daje się we znaki rosyjskiej armii. Rosyjskie wojsko nie wie, jak się bronić przed szarżującymi żołnierzami z Ukrainy, co skutkuje kolejnymi doniesieniami z frontu, z których wynika, że armia agresora wycofuje swoje konwoje, a przy tym ponosi dotkliwe straty w sprzęcie i personelu.

Iskandery Rosjan wymierzone w terytorium Federacji Rosyjskiej

Federacja Rosyjska próbuje wszelkimi sposobami z bezpiecznej odległości zatrzymać rajd w obwodzie kurskim, wobec czego decyduje się na użycie jednych z cenniejszych pocisków, które posiada w swoim arsenale – Iskanderów. Armia ostrzeliwuje nimi swoje własne terytorium i – co więcej – używa do tego pocisków z głowicami kasetowymi. Oznacza to, że rosyjskie Iskandery stają się zagrożeniem dla okolicznej ludności cywilnej.

Głowice kasetowe działają bowiem na tej zasadzie, że w końcowej fazie lotu następuje otwarcie kadłuba, z którego na duży obszar rozrzucane są mniejsze podpociski (subamunicja). Jednocześnie nie zawsze następuje ich detonacja, w związku z czym rozrzucone na terenie Federacji Rosyjskiej niewielkie pociski mogą być jak "tykające bomby".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Warto też zaznaczyć, że rosyjskie Iskandery to nie tylko drogie, bo kosztujące ok. 3 mln dolarów za sztukę pociski, ale też broń coraz trudniej dostępna. Zgodnie z niedawnymi wyliczeniami analityka Ołeksandra Musiienko, Rosjanie produkują obecnie ok. 85-90 rakiet Iskander i Kindżał łącznie. Produkcję samych Iskanderów szacuje się natomiast na ok. 40 egzemplarzy.

Wspomniane pociski balistyczne występują w kilku wariantach. Najpopularniejszy z nich, oznaczony jako Iskander-M, waży ok. 5 t, natomiast jego maksymalny zasięg podczas ostrzału sięga ok. 500 km. Kluczowym parametrem tej broni pozostaje jednak jej prędkość maksymalna, która sprawia, że Iskander jest trudny do zestrzelenia. Po opuszczeniu wyrzutni pocisk rozpędza się bowiem do prędkości 7 Ma, czyli ok. 8600 km/h. Mierząca ponad 7 m długości amunicja ponadto trafia w cel z dużą dokładnością – celność w mierze CEP określa się w jego przypadku na 30 m.

Obok Iskandera-M, Rosjanie produkują też dwie inne wersje systemu. Pierwsza z nich (Iskander-E) to wariant eksportowy wykorzystujący pocisk 9M720-E o zasięgu niemal 300 km. Drugi, Iskander-K, to natomiast kompleks dla rosyjskich sił zbrojnych wyposażony w pociski manewrujace 9M729, 9M728 o zasięgu ponad 500 km, co – jak twierdzą USA – łamie postanowienia Traktatu INF.

Zobacz także Elektrownia jak w Czarnobylu. Znajduje się pod Kurskiem

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski