Totalna anihilacja Rosjan pod Awdijiwką. Zabójczy Triumwirat w akcji

Rosjanie usilnie próbują zająć Awdijiwkę zamienioną przez Ukraińców w twierdzę, ale jak dotąd ich próby nie przynoszą dużych efektów. Z kolei Ukraińcy wykorzystują tam dostarczony przez Zachód sprzęt z coraz lepszą wprawą, co widać na najnowszym nagraniu. Wyjaśniamy co i jak zostało użyte.

Na poniższym nagraniu pochodzącym od 47 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej widać jak Rosjanie znajdujący się w linii drzew zostali pierwsze ostrzelani amunicją kasetową DPICM (Dual Purpose Improved Conventional Munition), po czym po chwili dołączył bojowy wóz piechoty (bwp) M2A2 Bradley współpracujący z dronem, a pozostałości rosyjskiego oddziału dobiły na końcu drony FPV. Pokazuje to wysoki poziom skoordynowania Ukraińców, co znacząco podnosi śmiertelność ataku.

Zabójcza współpraca kluczem do sukcesu

Ukraińcy zastosowali tutaj współpracę pomiędzy kilkoma różnymi systemami, co jest znane i praktykowane w NATO od dekad, tylko tutaj mamy to w małej skali. Na nagraniu widać płynną współpracę pomiędzy pilotami dronów wyszukującymi cele i przekazującymi dane do artylerzystów i załogi bwp. M2A2 Bradley strzelającego dokładnie tam, gdzie droniarze wskazali. Co więcej, jego załoga też na bieżąco wie, czy ostrzał był skuteczny.

Pierwsze na pozycje Rosjan spadł jeden pocisk M863A1 lub M864 zawierający dziesiątki bardzo małych bombletów o masie około 300 g. Ładunek bombletów obejmuje kombinację wersji odłamkowych mających zasięg rażenia kilku metrów oraz kumulacyjnych zdolnych przepalić górny pancerz pojazdów opancerzonych bądź nawet czołgów. Bomblety mają bardzo prosty zapalnik mający się zdetonować przy upadku na ziemię, ale w starych wersjach pocisków np. w błotnistym terenie spora liczba mogła nie eksplodować (była mowa nawet o 15 proc. niewybuchów).

Z kolei M2A2 Bradley to korzystał tutaj ze swojej armaty automatycznej M242 Bushmaster kal. 25 mm załadowanej amunicją M792 HEI-T, a więc odłamkowo-zapalającą ze smugaczem. Jest to podstawowy środek do zwalczania piechoty, gdzie pocisk o masie 184 g zawiera około 30 g silnego materiału wybuchowego RDX i materiału zapalającego otoczonego stalowym korpusem. Działa on niczym mały granat o zasięgu rażenia wynoszącym kilka metrów.

Jeśli to tego dodany fakt, że armata M242 Bushmaster jest w stanie wystrzelić takich pocisków do nawet 200 strz./min daje to ogromną siłę rażenia na dystansie do 2 km. Szanse na przetrwanie takiego ostrzału korygowanego przez drona nie są duże.

Ostatecznie do ataku dołączyły drony FPV przenoszące granaty bądź przeciwpiechotne bomblety pozyskane z demontażu pocisków kasetowych. W ten sposób powstał tani, ponieważ kosztujący poniżej 1 tys. dolarów precyzyjny środek rażenia, który jest opłacalny w atakowaniu nawet indywidualnych żołnierzy. Jest on jednak dość wrażliwy na systemy walki elektronicznej i o ile komercyjne przeróbki rozwiązań z Chin Ukraińcy dają radę obchodzić, to z wojskowymi systemami już tak łatwo nie mają.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski