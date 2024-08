Topnieje kolejny lodowiec w Austrii. Według władz, nie ma dla niego ratunku

Lodowiec Hallstaetter to jeden z największych lodowców w Austrii, położony w górach Dachstein w wschodniej części masywu alpejskiego. Rozciąga się bezpośrednio u północnego podnóża Dachstein, a jego wody spływają do jeziora Eissee. To malownicze miejsce jest popularnym celem turystycznym, znanym zarówno z przepięknych tras narciarskich, jak i szlaków turystycznych. Lodowiec Hallstaetter odgrywa również kluczową rolę w lokalnym ekosystemie i wpływa na wody jeziora Eissee, które są istotnym źródłem wody dla okolicznych miejscowości.