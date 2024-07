Alpejskie lodowce topnieją coraz szybciej. Lód odsłania dawne tajemnice

Ciepłe lata, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie, doprowadziły do rekordowego topienia lodowców w Szwajcarii. To, jak podaje Szwajcarska Akademia Nauk, w latach 2022 i 2023 prowadziło do utraty 10 proc. całkowitego objętości lodowców w kraju. Topniejący lód odsłonił jednak wiele unikalnych artefaktów jak np. drewniana figurka z I-II wieku p.n.e. Rzeźba przez blisko dwie dekady zdobiła ścianę salonu pewnego alpinisty, zanim nie trafiła do muzeum, gdzie została zidentyfikowana jako cenny artefakt.