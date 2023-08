Wojsko sprzedaje stary sprzęt. Co można kupić z demobilu?

Otwarcie przetargu nastąpi 18 sierpnia o godzinie 12.30 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego w Poznaniu. Asortyment jest bardzo szeroki, od instrumentów muzycznych, przez urządzenia do ćwiczeń i ciągniki, po samochody wysokiej mobilności. Na liście znajduje się też sporo złomu, przepracowane oleje i płyny hamulcowe i inne odpady oraz sprzęt biurowy. Potencjalni kupujący mają czas na wysyłanie zgłoszeń do terminu na dzień przed planowanym przetargiem. Podane poniżej ceny są cenami wywoławczymi w przetargu publicznym i nie stanowią oferty handlowej.

Na pewno warto wspomnieć o pięciu samochodach ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności marki HONKER . Auta te były produkowane przez polskie przedsiębiorstwo FSR "Polmo". Pierwsza partia tego wszechstronnego modelu terenowego trafiła w 1988 roku do użytku Milicji, lecz od 1990 były szeroko wykorzystywane w Wojsku Polskim. Honkery dostępne są w przedziale cenowym 10-11 tys. złotych . Przetargiem objętych jest też zestaw części zapasowych do tych pojazdów. w cenie wywoławczej 4000 zł .

Poza HONKERami w przetargu są dostępne też dwa samochody ogólnego przeznaczenia średniej ładowności STAR-200 . Te absolutne wojskowe klasyki powstały na przełomie 1964 i 1965 roku. Innowacją w tym przypadku była zamontowana na stałe nad silnikiem kabina kierowcy, podczas gdy do tej pory standardem były kabiny odchylane. Zwiększało to znacząco komfort kierowcy podczas jazdy. Samochód ten jest tak trwały i łatwy w remoncie oraz naprawie, że kilka firm ze Starachowic i okolicy remontuje rocznie setki STARów, z których część trafia potem nawet na eksport. Wojsko wystawiło dwa egzemplarze w cenie wywoławczej po 6000 zł każdy.

Jednym z interesujących elementów przetargu jest też klasyczny ciągnik rolniczy URSUS C-360 , dobrze znany na każdej polskiej wsi. Produkowana w latach 1976-1994 maszyna osiąga zawrotną maksymalną prędkość 25,4 km/h i przez kierowców poruszających się po bocznych drogach jest często znana jako trudna do wyprzedzenia przeszkoda terenowa, choć nie sposób odmówić jej bycia nieodłącznym elementem polskich dróg w okresie siewu i żniw. Ten absolutny klasyk ma cenę wywoławczą w wysokości 15 tys. złotych .

Jeśli marzysz, by patrolować okoliczne wody, możesz też zainteresować się łodzią motorową DUCK 570 która, choć pochodzi z zasobów wojskowych ma z jakiegoś powodu malowanie policyjne. Wyprzedawany model pochodzi z 1995 roku i podano dla niego cenę wywoławczą w wysokości 4000 zł .

W ofercie wojska jest też na przykład lokalizator uszkodzeń kabla 2273E, czyli przydatne urządzenie pozwalające znaleźć ścieżkę i oszacować głębokość, na jakiej zakopano przewód oraz namierzyć potencjalną usterkę. Jest to solidne urządzenie firmy DynatelTM wycenione na 400 zł. Znajdziemy tam też podczepianą do pojazdu kosiarkę rotacyjną Z-042 o sześciu nożach koszących jednocześnie na szerokości 1,65 m. Kosiarka ma wydajność 1,5 ha/h, co jest chyba całkiem niezłe jak na wywoławczą cenę na poziomie 900 zł.