To największa kometa, jaką odkryto. Zmierza w kierunku Słońca

Uczeni zauważyli go, przeglądając ok. 80 tys. zdjęć wykonanych w latach 2013-2019 przez Dark Energy Camera, umieszczony na Victor M. Blanco Telscope w Chile. Na fotografiach dostrzegli ok. 800 obiektów, w tym wspomnianą kometę. Oficjalna nazwa, jaką nadano temu obiektowi, to C/2014 UN271; mniej oficjalna odnosi się natomiast do nazwisk odkrywców z University of Pensylvania.