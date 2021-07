Aphelium. Już wkrótce Ziemia znajdzie się najdalej od Słońca

Już 6 lipca dojdzie do aphelium, co oznacza, że Ziemia znajdzie się w punkcie najdalej położonym od Słońca. Jest to nieodłączny element corocznej wędrówki naszej planety po orbicie, który może budzić zaciekawienie, zwłaszcza że pomimo dużej odległości od Słońca, wciąż obserwujemy wysokie temperatury.