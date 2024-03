Coraz bliżej celu. Broń nuklearna USA już za kilka lat

Niemniej dla USA to kolejny ważny etap w rozwoju broni jądrowej i stanowi swego rodzaju "straszak" wymierzony w stronę m.in. Rosji. To zresztą kolejny raz, kiedy amerykańska armia informuje o trwających pracach nad potężną bronią. Jeszcze na początku marca 2024 r. w bazie tamtejszych sił powietrznych na wyspie Guam dostrzeżono bowiem wciąż rozwijany superpocisk AGM-183, który zgodnie z założeniami ma rozpędzać się do ok. 24,5 tys. km/h.