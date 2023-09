Tego Putin nie przewidział. Ponad 1000 bojowych wozów piechoty wzmocni Ukrainę

W swoim wpisie ukraińska wiceminister obrony określiła CV-90 mianem najlepszego bojowego wozu piechoty na świecie. To nie pierwszy raz kiedy szwedzka maszyna jest określana w ten sposób. Także analitycy wojenni oraz sami wojskowi wielokrotnie podkreślali, że transfer tych pojazdów Do Ukrainy znacząco zwiększy możliwości armii obrońców.

CV-90 jest ceniony m.in. za dbałość o załogę (trzy osoby). Posiada ponadprzeciętny, wytrzymały wielowarstwowy pancerz. W przypadku zamontowania wszystkich przewidywanych modułów chroni on nie tylko przed kulami i odłamkami, ale także przed minami, atakami dronów (np. często wykorzystywanymi prze Rosjan modelami Lancet ), a nawet ogniem artyleryjskim (z armat do kal. 30 mm).

Również pod względem możliwości ofensywnych CV-90 ma wiele do zaoferowania. W podstawowym wariancie montowana jest to wieża z armatą Bofors 40 mm, dzięki której można eliminować wrogie cele na dystansie nawet kilku km. Mimo dużej masy wynikającej z mocnego pancerza, CV-90 może rozpędzać się do 70 km/h, a jego maksymalny zasięg to ok. 900 km. W terenie radzi sobie natomiast z różnymi przeszkodami, w tym pionowymi o wysokości przekraczającej 1 m oraz rowami do 2,6 m szerokości.