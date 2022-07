Technologia zniewolenia. Nie będziesz mieć żadnych tajemnic i będziesz szczęśliwy

Sam system to po prostu narzędzie – od jego użytkownika zależy, czy wykorzysta je do efektywnego zarządzania państwem, czy do umacniania totalitarnych rządów. Przykład ostatnich lat wskazuje, że Chiny próbują łączyć jedno z drugim. Niezależnie od intencji, dla obywateli oznacza to inwigilację totalną.