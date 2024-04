Targi Polsecure 2024. Polska firma z prestiżową nagrodą za innowacje

Czujemy się bardzo docenieni otrzymanym Wyróżnieniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Docenieni tym bardziej, że jest to nagroda pochodząca bezpośrednio od działającej aktywnie służby, co potwierdza naszą filozofię projektowania sprzętu i wyposażenia wraz z funkcjonariuszami.



W trakcie targów przeprowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami wszystkich właściwie formacji mundurowych i z wielką dumą możemy powiedzieć, że usłyszeliśmy właściwie same pochwały. Otrzymane wyróżnienie obejmuje nie jeden produkt, a całą linię pod nazwą PATROL obejmującą w szczególności: PATROL A będący superlekką twardą płytą chroniącą przed amunicją pistoletową i breneką gwarantując jednocześnie bezpieczne dla zdrowia a nie tylko ratujące życie ugięcia po trafieniu. PATROL K będący analogiczną do modelu A twardą płytą przeznaczoną dla kobiet, o anatomicznym kształcie. PATROL SOFT z kolei to stworzony na prośbę funkcjonariuszy policji wkład miękki w klasie K2 o obniżonym do 14,7mm średnim ugięciu w serii 6 strzałów, odporny oczywiście również na noże oraz szpikulce.



Do konkursu nie zdążyliśmy już zgłosić naszej najnowszej płyty w klasie K4 również o obniżonym do 20mm ugięciu oraz zdolności do zatrzymania aż trzech trafień w tym blisko krawędzi. Kolejną nowością była kamizelka niskoprofilowa klasy K1 przeznaczona do skrytego noszenia, ale też dla ochrony przed odłamkami dla cywilów. Jak zawsze podkreślaliśmy również, że wszystkie nasze produkty można kupić na rynku cywilnym.