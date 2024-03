Tam uderzą Ukraińcy. Ekspert mówi wprost o celach w Rosji

Do Ukrainy ma trafić kilkadziesiąt myśliwców F-16, jednak samoloty wciąż nie pojawiły się na froncie. Zgodnie z najnowszymi informacjami amerykańskie maszyny osiągną gotowość bojową dopiero nadchodzącego lata. Do tego czasu – zgodnie z informacjami przekazanymi przez dziennik "New York Times" – do pracy będzie przygotowanych 12 pilotów, ale tylko sześć samolotów.

Warto jednak podkreślić, że Kijów może otrzymać samoloty wyposażone w rakiety dalekiego zasięgu (nawet 1 tys. km). Khrapchynskyi opowiedział, co to oznacza dla Ukraińców. – Możemy wykorzystać je do ochrony przestrzeni przed zmasowanym ostrzałem. Będziemy w stanie [red. Ukraina] odeprzeć lotnictwo wroga – wyjaśnia.

Ekspert podkreśla też, że znaczenie będą mieć nie tylko rakiety, ale też sam samolot, który będzie zdolny do wykrywania celów w odległości do 300 km. – To znacznie więcej, niż widzą rosyjskie samoloty. Możemy mówić o niszczeniu ich na duże odległości – dodaje Khrapchynskyi.

– Jeśli sekretarz generalny NATO dotrzyma słowa i Ukraina otrzyma rakiety dalekiego zasięgu, będą one mogły zostać użyte na strategicznych obiektach na terytorium Rosji. Można mówić o zniszczeniu ważnych fabryk dla Federacji Rosyjskiej, które produkują rakiety Ch-101, Ch-59, Ch-69 – wyjaśnia ekspert. Dodaje też, że Ukraińcy w F-16 będą w stanie niszczyć strategiczne lotniska Rosjan, które znajdują się w zasięgu myśliwców określanych przez Khrapchynskyiego jako "najnowocześniejsza technologia i nowe standardy NATO".

Myśliwce F-16

Przypomnijmy, że amerykańskie maszyny od dawna są pozytywnie oceniane przez ukraińskich pilotów. Wojskowi oraz eksperci wojskowi wielokrotnie wskazywali, że F-16 to broń, która może wpłynąć na przebieg wojny w Ukrainie. Zwracali przy tym uwagę na o wiele nowocześniejsze i lepsze wyposażenie w porównaniu z poradziecką bronią.

F-16 przede wszystkim dysponują sześciolufowym działkiem M61 Vulcan kal. 20 mm, choć o wiele skuteczniejszą bronią pozostaje w ich przypadku amunicja, którą można umieścić na podwieszanych węzłach. W tym miejscu należy wymienić pociski rakietowe AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, ale też bomby CBU-87/89 lub JDAM.

Wspomniane samoloty osiągają prędkość maksymalną na poziomie niemal 2 Ma, czyli ponad 2100 km/h. Dobra manewrowość pozwala pilotom prowadzić działania w agresywnym stylu – wyjaśniał wcześniej dziennikarz Wirtualnej Polski Mateusz Tomczak.

Norbert Garbarek, dziennikarz Wirtualnej Polski