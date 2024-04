"Taktyka ameby" w Rosji. Wojskowy zdradza szczegóły

– Rosjanie stosują coś, co możemy określić jako taktykę ameby . Świadomie lub nie, bo brakuje im sił, aby dokonać znaczącego przerwania frontu, więc sondują wszędzie linie obrony, mając nadzieję, że trafią na okazję – wyjaśnia Mõts, dodając jednocześnie, że to sposób działania Rosjan nie tylko na polu walki, ale na całym świecie.

Wspomniana taktyka ameby polega na przemieszczaniu armii w różne miejsca do zdobycia za linią frontu, aby znaleźć słaby punkt w obronie przeciwnika. Tym sposobem wojsko zwykle trafia jednak na silne stanowiska przeciwnika, których nie udaje się zdobyć, licząc, że w końcu znajdzie punkt możliwy do odbicia małym nakładem żołnierzy i sprzętu.

Jak wyjaśniał estoński generał, taka taktyka może wynikać ze świadomości braków w sprzęcie i armii Federacji Rosyjskiej. Mõts zauważa, że choć w istocie Rosjanie dysponują odpowiednimi siłami, aby zbombardować wspomniany Charków, to nie mają wystarczających wojsk, aby przejąć miasto. Z tego też względu próbują w wielu różnych punktach znaleźć okazję, aby przedostać się dalej i przesunąć front.

Warto zaznaczyć, że skutki stosowania taktyki ameby widać w Rosji już od dawna. Jednym z nich jest fakt, iż Rosji dramatycznie kurczą się zapasy maszyn . Jeszcze kilka dni temu Forbes podawał, że przemysł zbrojeniowy Federacji Rosyjskiej nie jest w stanie produkować wystarczająco dużo czołgów i pojazdów opancerzonych, aby pokryć straty ponoszone w Ukrainie. Choć bezpośrednio straty czołgów nie muszą świadczyć o tym, jaką taktykę stosuje Rosja w walkach, świadczą już o tym nagrania przedstawiające samotne lub walczące w niewielkich grupach maszyny w towarzystwie żołnierzy – rolą niewielkich zespołów jest znajdowanie słabych punktów w obronie Ukrainy, co jednak zwykle kończy się fiaskiem dla Rosjan.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie jednymi z liczniejszych maszyn dostarczanymi na front w Ukrainie są przestarzałe już czołgi T-62M , które wyposażono w armatę kal. 115 mm i pociski 9K116-2. To połączenie nieodpowiadające dzisiejszym standardom militarnym – szczególnie w świetle tego, że za zdolności defensywne odpowiada w tych pojazdach słabe opancerzenie, które sprawia, że czołg jest bezbronny wobec większości zachodnich konstrukcji wykorzystywanych w Ukrainie.

Regularnie też w sieci pojawiają się nagrania przedstawiające czołgi T-90M Proryw zmierzające na front. To z kolei najnowocześniejsze seryjnie produkowane maszyny Putina, które mają do dyspozycji armatę 2A46M-5 kal. 125 mm, jednak wciąż jest to maszyna, która – będąc wykorzystana w walce opartej na taktyce ameby – jest łatwym celem.