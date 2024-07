Takich węży świat nie widział. Sensacja w USA

Świat skrywa jeszcze wiele nieodkrytych tajemnic, czego dowodów wcale nie trzeba szukać daleko. Uczeni co rusz informują o kolejnych znaleziskach – choćby śladach kultury , która istniała przed znanymi dziś ludźmi, ale też skamieniałościach różnych zwierząt , które już dawno wyginęły. Jedną z tego typu sensacji w świecie nauki jest ostatnie odkrycie w amerykańskim stanie Wyoming.

To właśnie w tym miejscu naukowcy z Uniwersytetu Alberty znaleźli w skałach pochodzących z epoki oligocenu (era kenozoiczna) specyficzną skamieniałość węży. Szczątki obejmują cztery okazy – splecione ze sobą i zachowane w zaskakująco dobrym stanie. To natomiast świetna wiadomość dla uczonych, bowiem pozwoli im dokładnie przyjrzeć się temu, co znaleźli.