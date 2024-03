Odkryli niezwykłą skamieniałość. Rzeczny ssak sprzed 16 mln lat

Ciekawostką jest fakt, że najbliższymi krewnymi tego prehistorycznego delfina, które nadal żyją, są delfiny rzeczne z Południowej Azji. Mimo to, prehistoryczne delfiny z Amazonii i obecnie żyjące delfiny azjatyckie nie są bezpośrednio spokrewnione. Są one raczej dowodem na istnienie niegdyś zróżnicowanej grupy waleni, która zamieszkiwała całą planetę.

Gatunek ten należał do grupy Platanistoidea, która była powszechnie obecna w oceanach między 24 a 16 milionami lat temu. Według naukowców, odkryty gatunek miał oceanicznych przodków, ale przystosował się do życia w słodkowodnym środowisku.

Naukowcy zwracają uwagę na to, że region Amazonii jest szczególnie trudny do prowadzenia badań paleontologicznych. Dostęp do skamieniałości jest możliwy tylko w porze suchej, kiedy poziom rzek znacznie opada i odsłaniają się skały, w których można znaleźć okazy. Jeśli nie zostaną one wydobyte przed nadejściem pory deszczowej, woda je zmyje i zostaną one na zawsze utracone.