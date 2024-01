Niezwykłe odkrycie w Chinach. Znaleźli ślady zaawansowanej kultury

Liczące sobie 45 tys. lat artefakty w postaci licznych narzędzi i kości są ważnym i jednocześnie najwcześniejszym dowodem obecności współczesnego człowieka w Azji . Pozwala to potwierdzić, że Homo sapiens osiedlił się 45 tys. lat temu w Shiyu, a ponadto rzuca nowe światło na rozumienie historii migracji ludzi – podaje portal Live Science, powołując się na badanie opublikowane w "Nature Ecology and Evolution".

Region Shiyu to miejsce od dziesięcioleci uznawane za obszar ważny w kontekście archeologicznym. Liczne warstwy osadu sięgające 30 m budowały się tam przez dziesiątki tysięcy lat, co pozwoliło naukowcom w dokonywaniu kolejnych odkryć dotyczących m.in. narzędzi, które ówcześni mieszkańcy wykorzystywali w Shiyu.

W związku z dużym potencjałem dla naukowców, wykopaliska we wspomnianym regionie są prowadzone od lat 60. ubiegłego wieku. W 1963 r. badaczom udało się zidentyfikować ponad 15 tys. kamiennych artefaktów, kości, zębów oraz jedną skamieniałość hominida. Był to fragment czaszki należący do Homo sapiens. Niestety jednak znalezisko zaginęło.