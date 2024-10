Tajna misja okrętu USS "Washington". Otrzymał najwyższe odznaczenie

Choć Presidential Unit Citation jest przyznawany za heroizm wykazany przez oddział lub załogę okrętu w walce, to w przypadku Washingtona podstawą do przyznania odznaczenia były prawdopodobnie działania wywiadowcze .

Warto podkreślić, że okręty podwodne są doskonałym narzędziem do zbierania m.in. informacji, tworzących charakterystykę akustyczną (sonarową), termiczną czy radarową różnych jednostek pływających. Pozwala to na tworzenie biblioteki danych, określających parametry celu dla różnego rodzaju pocisków czy torped.

USS "Washington" (SSN 787) to jednostka typu Virginia. Jako 14. okręt z serii USS "Washington" wszedł do służby w 2017 roku. Typ Virginia to wielozadaniowe jednostki z napędem atomowym, zaliczane do najnowszej, czwartej generacji okrętów podwodnych.