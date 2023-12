Tajemniczy X-37B znowu trafi na orbitę. Amerykanie mówią o "przełomowych" eksperymentach

Wahadłowiec po raz pierwszy zostanie wyniesiony w przestrzeń kosmiczną na pokładzie rakiety Falcon Heavy. Wcześniejsze misje były realizowane przy użyciu nieco mniejszej rakiety Falcon 9, która również należy do kosmicznej firmy Elona Muska - SpaceX, a także rakiety Atlas V United Launch Alliance.

Jak zaznacza Space.com, większość szczegółów misji X-37B jest tajna. Siły Kosmiczne USA w oświadczeniu dotyczącym USSF-52 zaznaczyły jednak, że X-37B przeprowadzi w kosmosie wiele testów i eksperymentów. Obejmują one "obsługę samolotu kosmicznego wielokrotnego użytku w nowych reżimach orbitalnych, eksperymentowanie z przyszłymi technologiami zwiększania świadomości w domenach kosmicznych oraz badanie wpływu promieniowania na materiały dostarczone przez NASA".

Szef operacji kosmicznych, gen. B. Chance Saltzman uznał te eksperymenty za "przełomowe", mówiąc: "X37B w dalszym ciągu wyposaża Stany Zjednoczone w wiedzę niezbędną do usprawnienia obecnych i przyszłych operacji kosmicznych. Siódma misja X-37B pokazuje zaangażowanie USSF w innowacje i definiowanie sztuki tego, co możliwe w dziedzinie przestrzeni kosmicznej".

X-37B, to maszyna wciąż tajemnicza. Prace nad tym zaawansowanym technologicznie samolotem, przeznaczonym do wielokrotnego użytku rozpoczęły się w 1999 r. w NASA. Początkowo planowano opracowanie dwóch oddzielnych pojazdów, ale ostatecznie powstał jeden. NASA w 2004 r. przekazała program Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), czyli amerykańskiej agencji rządowej, działającej w strukturach Departamentu Obrony USA, zajmującej się rozwojem technologii wojskowej.

Możliwości X-37B i jego dokładna charakterystyka wciąż nie są jawne. Wiadomo jednak, że za opracowanie wahadłowca, który odbył swój dziewiczy lot w 2010 r., odpowiada Boeing. Samolot ma 8,9 metra długości, 2,9 metra wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 4,5 metra. Ładowność tego samolotu szacowana jest na 227 kg, a jego maksymalna masa startowa na 4,990 kg. X-37B jest zasilany przez ogniwa słoneczne i może operować na wysokości od ok. 240 km do ok. 805 km.