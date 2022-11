X-37B wylądował po 908 dniach. Kosmiczny samolot zadziwia

Boeing ogłasza kolejny sukces i podkreśla, że na pokładzie X-37B zostały przeprowadzone eksperymenty dla placówki naukowej podległej marynarce wojennej (Naval Research Laboratory), a do tego jeszcze dla U.S. Air Force Academy oraz innych partnerów, w tym również NASA .

Część z realizowanych testów jest znana i wiadomo na przykład, że zalicza się do nich METIS-2 (Materials Exposure and Technology Innovation in Space). NASA chciała lepiej zrozumieć wpływ środowiska kosmicznego na różne materiały i podjęto się tego typu eksperymentu już drugi raz. Wiadomo również, że w trakcie misji OTV-6 autonomiczny wahadłowiec X-37B pozwolił sprawdzić długotrwałą ekspozycję środowiska kosmicznego na nasiona.

W oficjalnym oświadczeniu firmy Boeing można przeczytać, że X-37B to program realizowany w partnerstwie z U.S Department of the Air Force Rapid Capabilities Office oraz U.S. Space Force. Trzeba przyznać, że Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych są zaangażowane w bardzo ciekawy projekt, bo tak zwany samolot kosmiczny X-37B jest zasilany przez ogniwa słoneczne i ma zdolność do pozostania na ziemskiej orbicie przez niemal dwa i pół roku – najnowsza misja trwała 908 dni, ale nikt nie wyklucza bicia kolejnych rekordów.