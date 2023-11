Tajemniczy samolot X-37B niedługo wzbije się w powietrze. Czeka go siódma misja

Amerykański wahadłowiec X-37B niedługo rozpocznie siódmą już misję w kosmosie. Na początku grudnia maszyna zostanie wyniesiona w przestrzeń kosmiczną przy pomocy należącej do SpaceX rakiet Falcon Heavy. Misja oznaczona jako USSF-52 ma być podobna do poprzednich, podczas których X-37B był stanowiskiem testowym do wystrzeliwania eksperymentalnych ładunków i sprowadzenia ich na Ziemię.

Misja USSF-52 została zaplanowana na 7 grudnia. Rakieta Falcon Heavy wyniesie w przestrzeń kosmiczną samolot X-37B z należącego do NASA Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie. Jak można przeczytać w oświadczeniu Sił Kosmicznych USA, będzie to pierwszy raz, kiedy do wystrzelenia X-37B zostanie wykorzystana rakieta Falcon Heavy. Wcześniejsze misje były realizowane przy użyciu nieco mniejszej rakiety Falcon 9.

Amerykańskie eksperymenty w kosmosie

Amerykanie wyjaśniają, że X-37B przeprowadzi w kosmosie wiele testów i eksperymentów. Obejmują one "obsługę samolotu kosmicznego wielokrotnego użytku w nowych reżimach orbitalnych, eksperymentowanie z przyszłymi technologiami zwiększania świadomości w domenach kosmicznych oraz badanie wpływu promieniowania na materiały dostarczone przez NASA".

"Jesteśmy podekscytowani możliwością poszerzenia zakresu funkcji wielokrotnego użytku X-37B, wykorzystując sprawdzony moduł serwisowy i rakietę Falcon Heavy do przeprowadzenia wielu nowatorskich eksperymentów dla Departamentu Sił Powietrznych i jego partnerów" – powiedział ppłk Joseph Fritschen, dyrektor programowy X-37B.

Z oświadczenia dowiadujemy się, że szef operacji kosmicznych, gen. B. Chance Saltzman, określił te eksperymenty jako "przełomowe". Jak wyjaśnił: "X37B w dalszym ciągu wyposaża Stany Zjednoczone w wiedzę niezbędną do usprawnienia obecnych i przyszłych operacji kosmicznych. Misja X-37B 7 pokazuje zaangażowanie USSF w innowacje i definiowanie sztuki tego, co możliwe w dziedzinie przestrzeni kosmicznej".

Tajemniczy samolot X-37B

Zaawansowany technologicznie samolot X-37B, to maszyna wciąż tajemnicza. Niewiele wiadomo na temat jego możliwości i samego samolotu kosmicznego. Pewne jest natomiast to, że samolot kosmiczny wielokrotnego użytku wykonuje misje trwające kilka miesięcy. Przykładowo, ostatnia misja zakończyła się 12 listopada 2022 r. i trwała 908 dni. Była to rekordowa misja pod względem czasu, jaki maszyna spędziła w kosmosie. Program rozwoju X-37 rozpoczął się w 1999 r. w NASA. Początkowo planowano opracowanie dwóch oddzielnych pojazdów. Ostatecznie powstał jeden, a NASA w 2004 r. przekazała program Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

Od momentu, kiedy opiekę nad programem przejęła amerykańska agencja rządowa zajmująca się rozwojem technologii wojskowej, działająca w strukturach Departamentu Obrony USA, stał się on tajny. X-37B został zbudowany przez Boeinga i odbył swój pierwszy lot w 2010 r. Ma 8,9 metra długości, 2,9 metra wysokości, a rozpiętość jego skrzydeł wynosi 4,5 metra. Ładowność tego samolotu szacowana jest na 227 kg, a jego maksymalna masa startowa na 4,990 kg. X-37B jest zasilany przez ogniwa słoneczne i może operować na wysokości od ok. 240 km do ok. 805 km.

Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski