Serwis Army Recognition przypomina, że w grudniu 2014 r. BAE Systems otrzymał 52-miesięczny kontrakt obejmujący fazy rozwoju inżynieryjnego i produkcyjnego (EMD) oraz produkcję początkową niskonakładową (LRIP) transporterów AMPV. Pierwsza faza obejmowała dostarczenie łącznie 29 pojazdów AMPV we wszystkich pięciu wariantach. Z kolei faza LRIP kontraktu zakładała dostawy 289 pojazdów. We wrześniu 2023 roku armia amerykańska ogłosiła natomiast plan zakupu 2907 transporterów AMPV w ciągu najbliższych 20 lat. Chodzi o maszyny w pięciu wariantach, które zastąpią pojazdy z rodziny transporterów M113 . Zapotrzebowanie Amerykanów na tego typu pojazdy wygląda w następujący sposób:

Zgodnie z dostępnymi informacjami wariant transporter opancerzony M1233 pomieści dwie załogi i sześciu pasażerów. Dodatkowo można go skonfigurować w taki sposób, aby umożliwiał jednoczesne przewożenie noszy i broni obsługiwanej przez załogę. Wariant moździerz samobieżny M1287 również pomieści dwie załogi, dwie załogi moździerza, zamontowany moździerz 120 mm, 69 nabojów amunicji 120 mm i moździerzowy system kierowania ogniem M95.

Wariant wóz dowodzenia i łączności M1286 uznawany jest za "kamień węgielny strategii modernizacji sieci ABCT armii", jak można przeczytać na stronie United States Army Acquisition Support Center. Cechują go większe rozmiary, masa, moc, a także wykorzystanie rozwiązań zwiększających m.in. możliwości dowodzenia, kontroli misji, komunikacji, wywiadu, nadzoru, czy rozpoznania. Ten wariant może zamienić się w Taktyczne Stanowisko Dowodzenia na poziomie brygady i batalionu. Na jego pokładzie zmieści się załoga w postaci kierowcy, dowódcy i trzech operatorów stacji roboczych.

Wariant wóz ewakuacji medycznej M1284 uwzględnia natomiast miejsce dla trzech członków załogi, sześciu pacjentów ambulatoryjnych lub czterech pacjentów na noszach, albo trzech pacjentów ambulatoryjnych i dwóch na noszach. Na jego pokładzie znajduje się też miejsc do przechowywania sprzętu medycznego. Wariant mobilny szpital M1285 przystosowano do przeprowadzania pilnych zabiegów. Zamontowano w nim specjalny stół do ich przeprowadzania. Pomieści czterech członków załogi, jednego pacjenta.