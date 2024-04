Sprzedali F‑16 zamiast pomóc Ukrainie. Kraj z Europy tłumaczy decyzję

Dania faktycznie jest w gronie największych sojuszników Ukrainy i można to odnosić również do kwestii myśliwców F-16. Była jednym z pierwszych państw NATO, które zadeklarowały gotowość do szkolenia ukraińskich żołnierzy, a także wygospodarowała 19 tego typu myśliwców, które trafią na front. Dostawy powinny rozpocząć się latem br.

F-16 to wielozadaniowy myśliwiec o długości niemal 15 m, który może rozwijać prędkość do 2 Ma (ponad 2100 km/h). Jednocześnie jest w stanie operować na pułapie do 15 km. Zasięg w bazowej konfiguracji to ok. 3200 km, ale z dodatkowymi zbiornikami sięga już ok. 4220 km.