Tajemniczy kontener na okręcie. Skrywa coś wyjątkowego

Ukryta w tajemniczym kontenerze na francuskim okręcie bojowym laserowa broń potwierdza, że Paryż nie chce być w tyle za największymi mocarstwami i testuje najnowocześniejsze technologie w branży militarnej. Celem testu systemu HELMA-P na Morzu Śródziemnym była ocena gotowości operacyjnej, ale też sprawdzenia skuteczności broni laserowej do zwalczania zagrożeń z powietrza.

Sprzęt przetestowany w ostatnim czasie przez francuską marynarkę wojenną jest przeznaczony do eliminowania zagrożeń asymetrycznych. Oznacza to, że jest w stanie zniszczyć drony oraz improwizowaną amunicję krążącą , ale też poruszające się po wodzie niewielkie łodzie.

Na kompleks HELMA-P składa się 2-kilowatowy laser , radar śledzący, czujnik elektrooptyczny i system dowodzenia i kontroli ostrzału. Każdy z elementów stale ze sobą współpracuje po to, aby zagwarantować maksymalnie wysoką celność ataku laserowego oraz śledzenia celów.

Do obsługi 2-osiowej wieżyczki potrzeba tylko jednego członka załogi. Wiązki laserowe mają z kolei docierać do celów oddalonych nawet o 1 kilometr, a więc nawet 3 do 4 razy więcej w porównaniu z konkurencyjnymi technologiami zwalczania dronów – zauważa Naval News.