Tajemniczy balon pod Olsztynem. Wojsko: "To obiekt cywilny"

Jak donosi Twój Kurier Olsztyński niezidentyfikowany, obiekt został znaleziony w środę, 21 sierpnia ok. godz. 20 na terenie leśnym w miejscowości Orzechowo w gminie Dobre Miasto (pow. olsztyński). Według dziennikarzy do balonu miała być przymocowana kapsuła z napisami w języku rosyjskim. Na miejsce skierowana została Policja, która zajmuje się sprawą.

Niezidentyfikowany obiekt nad Polską

Ppłk Jacek Goryszewski w rozmowie z WP Tech zwrócił uwagę, że z pierwszych ustaleń służb wynika, że jest to obiekt cywilny, czyli balon meteorologiczny. Dlatego też sprawą nie zajmuje się wojsko. - Jeżeli był to balon meteorologiczny, to niewykluczone, że był to nasz polski balon. Mamy w kraju cztery stacje, mogące każdego dnia wypuścić do czterech takich obiektów, ale równie dobrze mógł to być balon meteorologiczny ze stacji zlokalizowanych w Królewcu, czy Kownie - dodał.

Warto przypomnieć, że w marcu 2024 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przypadkowe osoby znalazły trzy balony, o czym poinformowały służby. Obiekty zlokalizowano we wsi Kierwik w gminie Świętajno, na polach pod Miłakowem w powiecie ostródzkim, oraz we wsi Harsz na Mazurach w powiecie węgorzewskim. Do czasz balonów były przyczepione pudełka z napisami cyrylicą. Zostały one przekazane do badań. Biegli ustalili wówczas, że balony nie były urządzeniami szpiegowskimi, lecz balonami meteorologicznymi. Balony najprawdopodobniej pochodziły ze stacji meteorologicznej, znajdującej się pod Królewcem. Stacja monitoruje m.in. temperaturę, ciśnienie, siłę oraz kierunek wiatru, a także inne parametry atmosferyczne.

Balony meteorologiczne i balony do celów wojskowych

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśnił również, że balony meteorologiczne to obiekty jednorazowego użytku, służące do zbierania informacji meteorologicznych, które po ok. dwóch godzinach spadają na ziemię. - Przy silnym wietrze taki balon jest w stanie pokonać nawet 200 km i dopiero wtedy spaść. Silny wiatr może go też znieść poza granice kraju. Takich przypadku mieliśmy już kilka, np. w marcu tego roku na terenie Warmii i Mazur. Dlatego apeluję, jeśli ktoś znajdzie pozostałości takiego balonu meteorologicznego, warto poinformować Policję i odpowiednie służby, aby można było to znalezisko dokładnie zbadać - przekazał ppłk Goryszewski.

Jeśli mówimy o balonach meteorologicznych, to one są znacznie mniejsze od balonów o przeznaczeniu wojskowym, więc tutaj nawet nie wchodzi w grę zestrzeliwanie go. Zresztą w ich przypadku nie ma nawet takiej potrzeby - dodał wojskowy.

Balony meteorologiczne znacznie różnią się od tych, które są używane do celów wojskowych. W wielu przypadkach są to balony stratosferyczne. Takie obiekty są przede wszystkim większe, bardziej wytrzymałe i przeznaczone do lotów na pułapie ok. kilkunastu kilometrów nad ziemią. Mogą rejestrować zjawiska w ziemskiej atmosferze, badać promieniowanie kosmiczne, ale także prowadzić rozpoznanie i przenosić różnego rodzaju ładunki.

Balony stratosferyczne mogą latać wyżej od większości samolotów © Wirtualna Polska

Co ważne, większość balonów stratosferycznych posiada specjalną powłokę, której zadaniem jest ograniczenie jej nagrzewania. Dodatkowo balony tego typu tylko częściowo napełniane są gazem. Dlatego też tak trudno je zniszczyć. Nawet gdy zostaną uszkodzone, powietrze schodzi z nich bardzo powoli. Nie dochodzi do eksplozji, jak w przypadku zwykłych balonów. Problemem może być również brak wiedzy na temat ładunku, jaki konkretnie przenoszą, w tym ładunków mających spowodować ich samozniszczenie.

Dobrym przykładem jest tutaj chiński aerostat, który w lutym 2023 r. został zauważony najpierw nad Alaską, następnie przeleciał nad terytorium Kanady, a później ponownie pojawił się na terenie USA w Montanie. Wówczas też USA podjęły pierwszą próbę zestrzelenie obiektu, który według Chińczyków był używany do celów meteorologicznych. Zakończyła się ona niepowodzeniem. Balon został zestrzelony dopiero nad Oceanem Atlantyckim, co Amerykanie tłumaczyli też kwestiami bezpieczeństwa. Do jego zniszczenia wykorzystano dwa myśliwce F-22 Raptor i pocisk AIM-9X Sidewinder.

