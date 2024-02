Ukraińcy konstruują własne aerostaty. Kosztują od 3 tys. dolarów za sztukę

Ukraińskie siły zbrojne korzystają z niewielkich balonów na polu walki. Jak donosi serwis Defence Blog, są to urządzenia opracowane przez firmę Aerobavovna, służące do rozpoznania, retransmisji sygnałów, czy sterowania dronami.

Aerostaty wypełnione helem mogą pozostawać w powietrzu od kilku dni do kilku tygodni. Ich obsługa jest prosta, a firma oferuje jednodniowe szkolenia dla operatorów balonów. Urządzenia dostarczane są w specjalnych kontenerach transportowych, wyposażonych w wyciągarki i zbiorniki z helem. Według Aerobavovna mniejsze aerostaty przy pomocy 2-3 osób można przygotować do działania już w 15 minut.

Balony powstają z elementów, które w większości są produkowane w Ukrainie, ale niektóre części pochodzą od zagranicznych dostawców. Serwis UAwire zwraca uwagę, że sama powłoka balony jest stosunkowo niedroga w porównaniu z systemami, które są instalowane na aerostacie. Zaznacza też, że balon wypełniony helem nie jest pod ciśnieniem i bardzo powoli traci gaz oraz wysokość. Od jego trafienia przez siły wroga (o ile nie jest to bezpośrednie, niszczycielskie uderzenie) do momentu, kiedy urządzenie dociera do ziemi, mija ok. trzech godzin. Łagodne opadanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia ładunku przenoszonego przez aerostat.