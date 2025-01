Supermasywna czarna dziura. Obiekt kieruje w naszą stronę wiązkę energii

Czarna dziura dostrzeżona została z odległości 12,9 miliarda lat świetlnych, więc swój strumień energii kieruje w nas prosto z początków istnienia Wszechświata, do 800 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Odkrycie może zmienić to w jaki sposób patrzymy na powstanie i początki istnienia kosmosu .

Fale radiowe z początku Wszechświata przebyły ponad 12,9 miliarda lat świetlnych, aby dotrzeć do Ziemi. Jest to rekord odległości z której zaobserwowano tego typu obiekt kosmicznych . Te wyjątkowe okoliczności pozwolą naukowcom zajrzeć w meandry wczesnego kosmosu i dowiedzieć się jak powstawały pierwsze supermasywne czarne dziury.

Badacze do tej pory odkryli mniej niż 3000 blazarów, ale nigdy nie udało im się zaobserować tak odległego jak J0410-0139. Poprzednim rekordzistą pod względem odlegościb był, odkryty w 2020 roku, PSO J0309+27. Znajduje się około 12,8 miliarda lat świetlnych od Ziemi, co czyni go około 100 milionów lat młodszym od J0410-0139. Choć różnica wieku wydaje się niewielka w porównaniu z wiekiem wszechświata, to w ciągu tych 100 milionów lat supermasywna czarna dziura może urosnąć o kilka rzędów wielkości, co czyni to odkrycie znaczącym.