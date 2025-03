Pradawna technologia. Rewolucyjne odkrycie sprzed 40 tys. lat

Odkrycia te podważają wcześniejsze przekonania, że zaawansowana technologia w epoce paleolitu była ograniczona do Europy i Afryki. Analiza mikroskopowa narzędzi kamiennych z Filipin, Indonezji i Timor Wschodni wykazała ślady przetwarzania roślin, co sugeruje, że pradawni ludzie potrafili wytwarzać liny i sieci niezbędne do budowy łodzi i połowów na otwartym morzu.