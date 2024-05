Tajemnicza dziura pojawiła się na Marsie. Naukowcy nie wiedzą, czym jest

Serwis Universe Today przypomina, że ludzie, którzy dotrą na Marsa, będą potrzebowali schronienia przed promieniowaniem kosmicznym, wahaniami temperatur, a także występującymi tutaj burzami piaskowymi. Co ciekawe, dane zgromadzone przez sondę Mars Odyssey wykazały, że wspomniane promieniowanie na Marsie jest co najmniej 2,5 razy wyższe niż poziom promieniowania, z jakim spotykają się astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Dlatego, jeśli okazałoby się, że Czerwona Planeta jest podobna do Ziemi lub Księżyca i pod swoją powierzchnią kryje duże podziemne tunele z lawą, to budowa schronów stałaby się znacznie prostsza, a tym samym i możliwości przetrwania na Marsie.