Tajemnicza broń Rosjan. Ekspert wyjaśnił, skąd pochodzi

Armia rosyjska została uzbrojona w rzadkie działa D-74. Produkcję tej broni zakończono wiele lat temu. Co więcej, od dawna nie widziano jej również w rosyjskich magazynach. Wszystko wskazuje na to, że działa D-74 to kolejny element coraz większego wsparcia płynącego do Rosji z Korei Północnej.

Na tajemniczą broń Rosjan uwagę zwrócił m.in. ukraiński analityk Ołeksandr Kowalenko. Na swoim profilu w serwisie Telegram opublikował zdjęcia dział D-74 wykorzystywanych przez Rosjan przeciwko Ukraińcom i porównał je ze starymi fotografiami z rosyjskich magazynów.

Działa D-74 w służbie rosyjskiej armii

"Różnice tkwią w szczegółach, które początkowo nie rzucają się w oczy, ale jednak są. Najbardziej uwidaczniają się na kołach. Na zdjęciu numer 3 umieściłem radziecki D-74 z wyraźnie innym kształtem kół i żebrowaniem opon. Możemy więc śmiało dodać D-74 do listy broni dostarczanej Rosji przez Koreę Północną, czego żaden z naszych partnerów jeszcze oficjalnie nie ogłosił. Choć podejrzenia, że ​​tak rzadka broń znalazła się w rosyjskiej armii nie tyle z jej rezerw, ale z KRLD, pojawiły się już w 2024 r." - wyjaśnia Ołeksandr Kowalenko.

Ukraiński analityk dodaje, że chodzi tu o broń, która była rozwijana w latach 1947–1950, ale już od 1960 r. wycofywano ją z uzbrojenia armii radzieckiej i sprzedawano do innych państw. Doprowadziło to do tego, że jeszcze w czasach ZSRR arsenał D-74 został zredukowany do minimum. Z raportu Military Balance 2023 wynika natomiast, że w 2023 r. rosyjska armia nie dysponowała żadnym działem D-74.

Rosjanie mogli tej broni nigdy nie widzieć

Mimo to Rosjanom nie powinno zabraknąć amunicji. Kraje, do których dostarczono te działa, lokalizowały ich produkcję i oprócz samej broni były w stanie zadbać o amunicję. Rosjanie korzystają w tym przypadku z północnokoreańskich pocisków OF-472 (kal. 122 mm). Zasięg rażenia wynosi ok. 20 km.

Kowalenko zwraca jednak uwagę na fakt, że działa D-74 to broń, z którą zdecydowana większość rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie mogła nigdy nie mieć styczności. Rodzi to pytania o ich przydatność. Tym bardziej, że broń i amunicja z Korei Północnej często okazuje się wadliwa, co niejednokrotnie podkreślali sami Rosjanie.

"D-74 to unikatowa armata artyleryjska, z którą nie każdy doświadczony artylerzysta miał styczność w swojej karierze" - pisze ukraiński analityk.

Największy sojusznik Rosji

Początkowo Korea Północna dostarczyła Rosji amunicję artyleryjską. Wraz z kolejnymi miesiącami wojny w Ukrainie militarne wsparcie płynące z Korei Północnej do armii Putina zaczęło obejmować też broń.

Kyryło Budanow, szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, podał, że w 2024 r. Pjongjang dostarczył Moskwie ok. 120 systemów artyleryjskich M1989 "Koksan", 120 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych (MLRS) M-1991 kal. 240 mm i prawie 150 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu KN-23. Dochodzi to tego fakt rozlokowania północnokoreańskich żołnierzy w obwodzie kurskim.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski