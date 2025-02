Chcieli sprzedać Ukrainie śmigłowce. Kijów je odrzucił

Nigeryjskie Siły Powietrzne (NAF) planowały sprzedaż swoich śmigłowców szturmowych Mi-24. Ukraina wyraziła wstępne zainteresowanie nabyciem tych maszyn, ale po dokładnej analizie stanu technicznego nigeryjskich śmigłowców uznano, że są one zbyt przestarzałe i zniszczone. Skłoniło to Kijów do rezygnacji z transakcji.