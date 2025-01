Tajemnicza broń dla Rosji. System przeciwlotniczy Arman z Iranu

Przypuszczenie to jest uzasadnione także ze względu na fakt, że Moskwa od dawna korzysta z wojskowego wsparcia udzielanego przez Teheran . Poza dronami z rodziny Szahid, których licencyjną produkcję uruchomiono w rosyjskim mieście Jełabuga w Republice Tatarstanu, wsparcie Iranu obejmuje m.in. pociski balistyczne Fath-360 .

Broń ta została pokazana publicznie w 2024 roku, ale poza faktem prezentacji niewiele wiadomo na jej temat. Informacje pochodzą głównie z oficjalnych, irańskich źródeł, przez co mogą być narzędziem propagandy lub dezinformacji Teheranu.

Efektorem systemu Arman są pociski Sayyad-3 (Sayyad-3F), znane także z innych, irańskich systemów obrony powietrznej. Arman ma oferować możliwość zwalczania celów na pułapie do 27 km i dystansie do 120 km, a poza dronami, pociskami manewrującymi czy samolotami jest także zdolny do zwalczania – według Iranu – pocisków balistycznych.