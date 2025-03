Tajemnicza broń Amerykanów. Jest przeznaczona dla Bradleya

Warto zaznaczyć, że US Army równolegle prowadzi prace nad udoskonaleniem bwp M2/M3 Bradley do czasu wybrania i wprowadzenia do służby następcy, którego wejście do służby planowane jest w 2029 roku. Jednym z kluczowych aspektów Bradleya wymagających poprawy jest wykorzystywana broń przeciwpancerna.