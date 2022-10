Ta Osa już nikogo nie użądli. RAM II to bat na rosyjskie systemy rakietowe

RAM II to bezzałogowy system powietrzny przeznaczony do niszczenia czołgów, systemów obrony powietrznej i innego sprzętu wojskowego. Został opracowany przez ukraińskie przedsiębiorstwa Ukroboronprom, CDET, DeViRo, Ukrainian Armored Vehicles i Spets Techno Export. Dron został po raz pierwszy zaprezentowany w 2021 roku na wystawie Arms and Security.

Bezzałogowe statki powietrzne RAM II są wystrzeliwane w niebo za pomocą specjalnej katapulty, która może być zainstalowana na pojeździe opancerzonym. Według producentów dron po starcie jest w stanie poruszać się z prędkością do 70 km/h. Podczas lotu wyszukuje obiekty wroga na ziemi za pomocą kamer z dziesięciokrotnym powiększeniem w promieniu do 30 km od miejsca startu i w ciągu 55 minut.









Źródło zdjęć: © Spets Techno Export [ 1 / 5 ] Ukraińska amunicja krążąca RAM II

Dron RAM II może przenosić na pokładzie materiały wybuchowe o wadze do trzech kg. Może on zostać wyposażony w różne typu amunicji takiej jak odłamkowa, kumulacyjna i termobaryczna oraz uderzać z dokładnością do jednego metra. Wrogie oddziały mogą stłumić jego komunikację z operatorem za pomocą sprzętu zagłuszającego, jednak w takim przypadku dron jest w stanie samodzielnie wrócić do bazy i wylądować bezpiecznie, dzięki załączonemu spadochronowi.

RAM II zniszczył rosyjski system Osa

Krążąca amunicja RAM II zniszczyła na początku tego tygodnia rosyjski samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Osa w obwodzie chersońskim – zauważa serwis mili.in.ua. Sukcesem pochwalił się na Telegramie Serhij Prytuła ukraiński prezenter radiowy i telewizyjny, aktor, komik, polityk, a od czasu wybuchu wojny w Ukrainie, również wolontariusz.

W ubiegłym tygodniu wolontariusze zorganizowali wizytę specjalistów na jednym z obszarów frontu, gdzie ukraiński wywiad podał kilka opcji celów do wyboru. "Wybrano do zniszczenia wrogi system obrony powietrznej Osa. Teraz ta Osa nie będzie żądlić naszych dronów, UAV ani helikopterów" – stwierdził Prytuła. Do zniszczenia rosyjskiego systemu obrony przeciwlotniczej doszło w obwodzie chersońskim w rejonie pomiędzy wsiami Barwinok i Kyseliwka.

Serhii Sternenko, ukraiński działacz społeczny, twierdzi, że wolontariusze zebrali już fundusze na zakup 50 takich dronów wraz ze stacjami naziemnymi o wartości 100 mln hrywien. "W ciągu jednego dnia razem z wami zebraliśmy 352 miliony hrywien na konta bankowe moje i Serhija Prytuli. Z tych środków kupimy 50 dronów kamikadze RAM II ze stacjami naziemnymi o wartości 100 mln hrywien" – zapowiedział Sternenko.

Konrad Siwik, dziennikarz Wirtualnej Polski