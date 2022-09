"Ludowe Bayraktary" już w Ukrainie. "To dopiero początek dla naszych wrogów"

Serhiy Prytula, który jest inicjatorem zbiórki funduszy na zakup tureckich Bayrakrarów dla Sił Zbirojnych Ukrainy, poinformował na swoim Facebooku, że bezzałogowe statki powietrzne dotarły już do Ukrainy. "Ktoś mógłby powiedzieć, że dziś nasz głośny projekt dobiegł końca. Osiągnęliśmy to, o czym marzyliśmy! Dostaliśmy to, czego tak bardzo potrzebuje nasza armia. Ale tak naprawdę to dopiero początek... przede wszystkim dla naszych wrogów. I nie będzie im się to podobać!" – napisał Prytula. "Ludowe Bayraktary" pełnią służbę bojową!" – skwitował.