Ta broń stała się ikoną w Ukrainie. Ekspert wyjaśnia jej fenomen

NLAW to lekka wyrzutnia kierowanych pocisków przeciwpancernych, opracowana przez szwedzką firmę Saab Bofors Dynamics w kooperacji z brytyjskim przedsiębiorstwem Thales Air Defence. Broń trafiła do służby w 2009 r. i zyskała spory rozgłos po wybuchu wojny w Ukrainie . W pierwszych tygodniach rosyjskiej inwazji NLAW-y zadawały poważne straty armii agresora, stając się z czasem ikoną wśród obrońców.

Jarosław Wolski, analityk ds. obronności, przypomina historię powstania tych wyrzutni oraz opisuje zasadę ich działania. Ekspert zwraca uwagę, że na tle innych zestawów przeciwpancernych tego typu jest to broń o sporych gabarytach oraz dość kosztowna. Jednocześnie jest to sprzęt o bardzo dużej skuteczności.

– NLAW ma rewelacyjny zasięg: 800 metrów do celów stacjonarnych, realnie 400 metrów do celów ruchomych, poruszających się ruchem poprzecznym. I najważniejsze – NLAW jest takim spryciarzem, że on jest w stanie zwalczać okopane pojazdy – opowiada Jarosław Wolski.