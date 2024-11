Dwa obiekty na niebie. Wyjdź z domu i obserwuj

Fani wieczornych obserwacji nieba mają kolejną okazję, by zobaczyć ciekawe zjawiska. Przy dobrej pogodzie, 24 listopada będzie szansa, by obserwować nad Polską zarówno przelot satelitów Starlink, jak i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Łącznie będą to trzy przeloty na niebie.