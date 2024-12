Sonda, która poleciała do piekła. Cel: wspomóc ludzkość

We wtorek 24 grudnia 2024 r. sonda NASA Parker Solar Probe dokonała czegoś bezprecedensowego. Jako pierwszy pojazd z Ziemi zbliżyła się na około 6 mln km do Słońca, mknąc jednocześnie przez otaczającą je koronę z prędkością 192 km/s. Ten sukces nie każdy dziś doceni, ale przyszłe pokolenia zrozumieją jego wartość.

Przejmujemy się zmianami klimatycznymi na Ziemi, zawirowaniami gospodarczymi, konfliktami militarnymi, społecznymi. To jednak sprawy, na które możemy mieć wpływ i które dzieją się stosunkowo blisko nas. Tymczasem w średniej odległości 150 mln km od Ziemi znajduje się ciało niebieskie, którego istnienie nie tylko umożliwiło istnienie naszej cywilizacji, ale może też kształtować jej losy w skali globalnej i długiej perspektywie czasowej. Słońce to najlepiej poznana gwiazda w kosmosie, a jednocześnie na tyle mało, by wciąż wysyłać ku niemu misje kosmiczne.

Tak ważny sukces, że nie każdy zdaje sobie z niego sprawę

Człowiek powoli zaczyna się szykować do opuszczenia swojego siedliska, jakim od milionów lat jest Ziemia. Gdy ruszy w kosmos, ochrona przed oddziaływaniem promieniowania i wiatru słonecznego, wyrzucaną przez naszą gwiazdę plazmą, stanie się kluczowym wyzwaniem astronautyki.

Ale i na Ziemi będziemy musieli się pilnować - już dziś na orbicie są tysiące satelitów, a ziemska infrastruktura energetyczna czy telekomunikacyjna jest podatna na aktywność słoneczną. By przewidywać, kiedy Słońce "uderzy", nawet jeśli to będzie tylko delikatne "uderzenie", musimy dysponować jak najlepszą wiedzą o tym, jak ono działa. I po to powstała sonda Parker Solar Probe, która 24 grudnia 2024 r. znalazła się bardzo blisko Słońca.

