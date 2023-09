Szybsze pociągi, i to bez lokomotyw. Polska rewolucja na kolei

We wtorek, 5 września 2023 r. w Brukseli odbędzie się prezentacja technologii MagRail. To innowacyjne rozwiązanie, nad którym od czterech lat intensywnie pracuje zespół polskich inżynierów. Jest to zupełnie nowy pomysł na lewitacyjną kolej magnetyczną – relatywnie niedrogi i prosty do wdrożenia. Nawet jeśli nie zostanie zastosowany w pełni, z powodzeniem może rozwiązać największy problem polskiej kolei.