Chiny zbudują ogromną fotowoltaikę w kosmosie? Będzie związana z nową stacją

Ten ambitny plan zakłada budowę kolosalnej stacji kosmicznej zasilanej energią ze Słońca. Będzie ona stopniowo wynoszona na orbitę przy użyciu nowo opracowanych ciężkich rakiet . Wśród tych technologii znajduje się rakieta Long March 5, którą Chińska Narodowa Agencja Kosmiczna wykorzystała do wyniesienia marsjańskiego łazika Tianwen-1. Start odbył się z Centrum Startowego Satelitarnego Wenchang na wyspie Hajnan 23 lipca 2020 roku.

Long Lehao, główny specjalista od rakiet Długi Marsz, cytowany przez Live Science, że przyznał, że nowa inicjatywa będzie miała znaczenie porównywalne do przesunięcia Tamy Trzech Przełomów na orbitę na wysokości 36 000 km nad Ziemią. Podczas wykładu zorganizowanego przez Chińską Akademię Nauk, Long podkreślił, że energia zbierana w przeciągu roku mogłaby się równać całkowitej ilości ropy naftowej wydobytej z naszej planety.

Pomimo postępu w zakresie ekonomicznej i skutecznej eksploatacji energii solarnej, technologia ta nadal napotyka bariery, takie jak zachmurzenia czy absorpcja promieni słonecznych przez atmosferę , zanim dotrą one na powierzchnię.

Aby rozwiązać te problemy, Long wraz ze swoim zespołem pracują nad rozwojem rakiety Long March-9, która ma być wielokrotnego użytku i zdolna do przenoszenia ładunków o masie co najmniej 150 ton. Rakieta ta będzie wspierać nie tylko przedsięwzięcia satelitarne, ale również plany chin związane z lądowaniem na Księżycu. Azjatyckie państwo zakłada założenie międzynarodowej bazy badawczej na jego powierzchni do 2035 roku.