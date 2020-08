Szczepionka na koronawirusa podawana do nosa? Naukowcy: jesteśmy pozytywnie zaskoczeni

Szczepionka na koronawirusa to obecnie jeden z najbardziej pożądanych leków na rynku. Naukowcy z całego świata robią co mogą, aby jak najszybciej opracować skuteczny środek, który zahamuje pandemię COVID-19. Jednym z preparatów, który może okazać się zbawienny w walce z infekcją jest ten opracowany przez zespół naukowców z Washington University School of Medicine w St. Louis.